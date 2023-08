Sumaré é alvo de ação da PF que investiga manipulação de resultados

De acordo com a PF, nesta quarta, 60 policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão - Foto: Polícia Federal_Divulgação

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (9) mandados de busca e apreensão em Sumaré, desta vez no âmbito da Operação ‘Jogada Ensaiada”, que visa desarticular uma organização criminosa que manipula resultados em partidas de futebol. Este foi o segundo dia consecutivo em que os agentes vão à cidade em cumprimento de mandados.

De acordo com a PF, nesta quarta, 60 policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em dez estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, as ordens judiciais estão sendo cumpridas na capital e em Sumaré, no Jardim Nova Veneza. Não há, até o momento, detalhes sobre a operação no município.

Além do Estado de São Paulo, são cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Aracaju (SE), Araguaina (TO), Assu (RN), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Fortaleza (CE), Igarassu (PE), e Rio de Janeiro(RJ). Equipes policiais foram às casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores envolvidos no esquema.

Esta é a segunda fase da Operação “Jogada Certa”, que tem como foco combater fraudes em jogos referentes a manipulação de resultados. A primeira ocorreu em outubro de 2022.

“A operação, cuja primeira fase foi deflagrada em outubro de 2022, tinha por objetivo investigar fraudes no futebol sergipano. Entretanto, a análise do material apreendido acabou revelando um esquema muito maior, de âmbito nacional. “, traz trecho da nota.

Segundo a PF, foram identificados diálogos nos quais os empresários dos jogadores, apostadores e dirigentes combinavam manipulação de resultados de partidas de futebol, com objetivo de obter ganhos ilícitos em sites de apostas. Estima-se que a organização criminosa movimentou cerca de R$ 11 milhões.

Até o momento foram identificadas manipulações em jogos de diversos campeonatos estaduais e nos campeonatos brasileiros das séries C e D.

Confira os jogos que são alvos da operação:

Independente de Limeira (paulista sub-20) – data do jogo 25/05/2022

Comercial do Tietê (paulista sub-20) – data do jogo 25/05/2022

FF SPORTS VICOSENSE (sub-23) – data do jogo 16/06/2022

DINAMOS EC (sub-23) – data do jogo 16/06/2022

Força Jovem (Sergipe) – data do jogo 30/08/2022

Dorense (Sergipe) – data do jogo 30/08/2022

Miguelense FC (sub-20) Alagoas – data do jogo 03/09/2022

Guarany (sub-20) Alagoas – data do jogo 03/09/2022

Amazonas FC – data do jogo 24/04/2022

Náutico (RR) – data do jogo 24/04/2022

Caruaru City (FC sub-20) data do jogo 23/07/2022

Centro Limoeirense (sub-20) data do jogo 23/07/2022

Ipojuca AC (sub-20) – data do jogo 25/07/2022

Ferroviário do Cabo (sub-20) data do jogo 25/07/2022

Independente de Simão Dias – data do jogo 04/10/2022

Duque de Caxias Futebol Clube – data do jogo 22/10/2021

Força Jovem de Aquidabã – data do jogo 20/08/2022 (série A2 do sergipano)

Canindé – data do jogo 20/08/2022 (série A2 do sergipano)

Brasileirinho – RJ (4ª divisão do campeonato carioca)

EC Vera Cruz RJ – (Campeonato Carioca C) data do jogo 30/06

Segundo a Polícia Federal, os investigados responderão por crimes previstos na Lei Geral do Esporte e organização criminosa.

Segundo dia

Na terça-feira, os agentes da PF também estiveram no município para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, durante a Operação Volvere, que prendeu um homem apontado como um dos integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de caminhões, que eram desmanchados e tinham as peças vendidas.