Resgate de bote na Rua Crenac, no Jardim Picerno - Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

Sumaré foi a cidade que teve maior volume de chuva em todo o Estado de São Paulo nos últimos três dias, com acumulado de 174 milímetros. A informação é do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado, que comunicou ter encaminhado uma equipe para apoiar o município.

Conforme o LIBERAL noticiou, a cidade ainda está com pontos de alagamento devido às chuvas que começaram na noite de domingo (8) e se estenderam até a madrugada desta segunda-feira. Pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas de bote.

Nas redes sociais, o prefeito Luiz Dalben (Cidadania) informou que as equipes municipais e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando junto às famílias afetadas pelas cheias dos ribeirões Quilombo e Jacuba.

Enchente no Jardim Basilicata – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Registramos 66 mm de chuvas em apenas uma hora na noite desse domingo. Apesar de todos os trabalhos preventivos que realizamos durante todo o ano na nossa cidade, o grande volume de água, em um curto espaço de tempo, infelizmente causou grandes transtornos para a população das áreas ribeirinhas”, disse.

A prefeitura informa que população pode ajudar com a doação de alimentos, roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, móveis e utensílios domésticos. Os itens podem ser entregues no Fundo Social (Rua Dom Barreto, 1.377, Centro) ou, caso não seja possível, as pessoas podem ligar no telefone (19) 3883-5282 para que as equipes da cidade agendem a retirada.

Entre os pontos mais críticos está a Rua Crenac, no Jardim Picerno. Os bairros Vila Diva, São Domingos, Jardim Primavera e Jardim Basilicata também registraram pontos de alagamento.

As pessoas que tiveram as residências afetadas pelas chuvas foram realocadas para casa de parentes ou amigos. A previsão para esta segunda-feira é de mais chuva. Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Hortolândia também tiveram problemas decorrentes da chuva.