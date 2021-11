Sumaré define horário especial do comércio para o fim de ano

A partir do dia 6 de dezembro, lojas ficarão abertas durante a semana até as 22h

O comércio de Sumaré já definiu como será o funcionamento das lojas para o fim de ano. O novo horário passa a valer a partir do dia 6 de dezembro e o atendimento também será ampliado nos finais de semana de dezembro.

Horário especial foi definida com o Sindicomerciários – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

De segunda à sexta-feira, entre os dias 6 e 23 de dezembro, as lojas funcionarão até às 22h. Aos sábados, nos dias 11 e 18 de dezembro, o comércio ficará aberto até às 18h. Aos domingos, nos dias 12 e 19 de dezembro, o comércio funcionará das 10h às 16h.

Na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, as lojas ficarão abertas até as 18h. Nos dias 25 e 26, as lojas ficarão fechadas. No dia 31 de dezembro as lojas fecham às 15h e reabrem apenas no dia 3 de janeiro, na segunda-feira.

A abertura do comércio em horário especial neste final de ano foi definida com o Sindicomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Sumaré e Hortolândia).

O presidente da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), Juarez Pereira da Silva, orienta os lojistas a manterem os cuidados de sanitários de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) para garantir a segurança dos consumidores e lojistas durante as compras de final de ano.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti