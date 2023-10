Sumaré decreta emergência e autoriza processos de desapropriação em áreas de risco

Jardim Basilicata foi um dos bairros que registraram alagamento - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), decretou nesta segunda-feira (9) situação de emergência nas áreas atingidas pelas chuvas. O documento autoriza, inclusive, o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

O decreto permite, ainda, que as autoridades administrativas e agentes da Defesa Civil entrem nas residências para prestarem socorro ou determinarem evacuação.

Também ficam dispensados de licitação os contratos para aquisição de bens necessários às atividades de resposta das ocorrências, de prestação de serviços e obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos.

Paralelamente, todas as famílias prejudicadas receberão isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), cestas básicas e kits de limpeza e higiene pessoal.

As chuvas resultaram nas cheias dos ribeirões Quilombos e Jacuba. De acordo com a prefeitura, houve um acúmulo de 247,4 milímetros em nove dias, recorde histórico para o período.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado, Sumaré foi a cidade que teve maior volume de chuva em todo o Estado de São Paulo nos últimos três dias.

Pontos de alagamento foram registrados nos bairros Jardim Basilicata, São Domingos, Jardim Primavera, Vila Diva, Jardim Picerno e Assentamento Três Pontes. Pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas de bote.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Municipal acompanham in loco as ocorrências, prestam o auxílio necessário e averiguam cada situação, conforme informou a prefeitura.

Ponto de apoio

A administração municipal disse ter disponibilizado pontos estratégicos para abrigos para acolhimento das famílias prejudicadas, mas elas optaram por ficar em casas de amigos ou parentes.

O Executivo também implantou um ponto de apoio na Escola Municipal José de Anchieta (Rua Geraldo de Souza, 157, Jardim Carlos Basso) para ofertar alimentação às famílias atingidas, com café da manhã, almoço e janta, além de água e atendimento médico.

Aqueles que não conseguem ir até o local recebem os alimentos prontos no local onde estão abrigadas.

A população pode ajudar com a doação de alimentos, roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, móveis e utensílios domésticos. Os itens podem ser entregues no Fundo Social (Rua Dom Barreto, 1.377, Centro) ou, caso não seja possível, as pessoas podem ligar no telefone (19) 3883-5282 para que as equipes da cidade agendem a retirada.

“Uma força tarefa envolvendo nossas secretarias municipais realiza o atendimento aos moradores afetados. Conforme as águas forem baixando, nossa Defesa Civil fará a vistoria das residências, liberando e auxiliando as famílias para o retorno ao lar”, afirmou o prefeito.