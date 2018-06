Sumaré confirma segunda morte por H1N1 no ano

A Vigilância Epidemiológica de Sumaré confirmou nesta sexta-feira (15) mais uma morte por H1N1 na cidade, a segunda no ano, referente a um homem de 31 anos, que morreu no dia 5 de maio, mas que teria contraído o vírus em outro Estado, o que faz com que o caso seja tratado como importado. A confirmação foi feita após resultados de exames enviados pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, sendo que se trata do quinto caso confirmado no município em 2018.

Foto: Divulgação

A prefeitura não informou em qual bairro o homem residia, mas destacou que, seguindo o que preconiza o Ministério da Saúde, a equipe da Vigilância Epidemiológica realizou uma investigação com as pessoas próximas à vítima assim que a mesma foi diagnosticada com quadro compatível com a doença, sendo que nenhuma delas apresentou sinais de infecção pelo vírus.

O secretário de Saúde de Sumaré, Rubens Gatti, enfatizou que não há motivos para grandes preocupações na população, mas também ressaltou a importância de idosos acima de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, professores, pessoas com doenças crônicas e privadas de liberdade buscarem a vacinação contra a gripe nos postos disponíveis na rede pública.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Reforçamos que não há motivos para pânico, mas também é importante que as pessoas que integram os grupos de risco procurem uma unidade de saúde para receber a vacina, que é uma das formas de prevenção mais eficientes. Também orientamos a todos os moradores que estejam atentos a cuidados simples no dia a dia que podem evitar o contágio e transmissão da gripe, como lavar as mãos frequentemente; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas; não compartilhar objetos de uso pessoal, entre outros”, destacou.

A campanha é realizada nas 22 unidades de saúde de Sumaré sendo que 62% do público alvo foi imunizado até o momento. Para receber a dose, que protege contra o próprio H1N1, H3N2 e Influenza B, basta apresentar a Carteira de Vacinação ou documento de identificação. A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.

Confira os postos de vacinação disponíveis em Sumaré: