Sumaré confirma os dois primeiros casos da varíola dos macacos

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré confirmou nesta segunda-feira (15) dois casos positivos da varíola dos macacos (Monkeypox). São os primeiros registros da doença no município.

De acordo com a pasta, os pacientes são homens com 26 e 28 anos, moradores da região do Matão e Jardim Picerno, respectivamente.

Ambos estão em isolamento domiciliar, sem agravamento e sendo monitorados pelas equipes da Secretaria de Saúde. Outros dois casos suspeitos aguardam resultado.

Para enfrentar o problema, a secretaria montou uma sala de situação. No local, os profissionais passam ao longo desta segunda-feira por um treinamento para receber casos suspeitos e confirmados.