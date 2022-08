Sumaré confirma 3° caso da varíola dos macacos

A Secretaria de Saúde de Sumaré confirmou nesta segunda-feira (22), o terceiro caso de varíola dos macacos. O paciente é um homem de 26 anos, morador da região central e está em isolamento na sua residência.

Segundo informou a pasta, o homem possui quadro clínico estável e está sendo monitorado pelas equipes da Secretária de Saúde.

Os primeiros casos no município foram comunicados no último dia 15. Os pacientes eram homens de 26 e 28 anos, moradores do Matão e Picerno.

Assim como Sumaré, Americana também confirmou nesta segunda-feira (22) o terceiro caso pela doença.