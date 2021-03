Sumaré confirma 19 novas mortes e RPT chega a 1.519 vítimas da Covid-19

A Prefeitura de Sumaré comunicou nesta segunda-feira (22) a morte de mais 19 pessoas pelo novo coronavírus (Covid-19). Agora, as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) acumulam a marca de 1.519 vítimas da doença.

Sumaré é o município que lidera a região em óbitos, com 453, e também em casos confirmados: 14.546. Até o momento, 141 moradores que testaram positivo estão em isolamento domiciliar, enquanto 62 permanecem internados lutando pela vida.

O perfil das novas vítimas:

16/03: Homem de 67 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

18/03: Mulher de 52 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

16/03: Mulher de 70 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

18/03: Mulher de 46 anos, sem comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

19/03: Homem de 38 anos, com comorbidades. Estava internado em Indaiatuba no Hospital Santa Ignês;

21/03: Homem de 48 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

19/03: Mulher de 67 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

18/03: Homem de 69 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Campinas;

19/03: Mulher de 53 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

19/03: Homem de 53 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

19/03: Homem de 48 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

20/03: Homem de 64 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

20/03: Homem de 51 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

20/03: Homem de 46 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

21/03: Mulher de 70 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

19/03: Homem de 67 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

19/03: Mulher de 52 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

21/03: Mulher de 88 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

21/03: Mulher de 72 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

Na região, Americana comunicou seis mortes provocadas pela Covid-19, atingindo a marca de 332 vítimas. O boletim trouxe ainda a confirmação de 234 novos positivos. Agora, a cidade soma 12.870 contaminados.

A vítima mais jovem dessa lista era uma mulher de 49 anos, moradora do Parque Universitário e portadora de hipertireoidismo. Ela estava internada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldu e faleceu no dia 20 de março

Segundo a prefeitura, 584 pacientes estão em isolamento domiciliar e 80 casos suspeitos aguaram o resultado de exames. Até o momento, 11.938 pessoas se recuperaram.

Santa Bárbara d’Oeste informou cinco óbitos, totalizando 325 desde o início da pandemia. A cidade tem 11.557 casos confirmados.

Hortolândia não registrou novos óbitos nesta segunda-feira. A cidade soma 10.307 casos confirmados, com 317 vítimas. Dentre os positivos, 81 pacientes estão internados. Outros 20 permanecem em isolamento domiciliar, enquanto 9.889 pessoas se recuperaram.

Nova Odessa também não teve confirmação de novas mortes nesta segunda-feira. A cidade acumula 2.835 casos confirmados, com 92 óbitos.

Ao todo, 13 pessoas estão internadas na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, enquanto nove permanecem internadas no Hospital Municipal, na ala Covid-19. Existem outros 18 moradores em leitos de UTI na região.