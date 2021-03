Sumaré comunica 12 novas mortes por Covid

A Prefeitura de Sumaré comunicou nesta quarta-feira (24) mais 12 mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19). A cidade lidera a RPT (Região do Polo Têxtil) em número de vítimas, com 478, e também em casos confirmados: 14.934.

Das outras quatro cidades que compõem a RPT, apenas Americana não registrou novos óbitos por conta de um problema no sistema do Ministério da Saúde. Nova Odessa teve cinco mortes, Hortolândia quatro e Santa Bárbara d’Oeste duas.

Agora, a região soma 1.592 mortes provocadas pelo vírus. O número de casos confirmados é de 53.307, com 49.638 recuperados.

O perfil das 12 vítimas de Sumaré:

– 17/03: Mulher de 64 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 23/03: Homem de 54 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 23/03: Homem de 55 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 23/03: Mulher de 58 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 23/03: Homem de 63 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 23/03: Homem de 41 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 18/03: Homem de 46 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 19/03: Mulher de 80 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 21/03: Homem de 66 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 22/03: Mulher de 71 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Municipal de Paulínia;

– 22/03: Mulher de 57 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Municipal de Paulínia;

– 18/03: Mulher de 68 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa Campinas.

Nova Odessa atingiu 99 mortes. Das cinco novas informadas nesta quarta, duas ocorreram em 2020. A comunicação tardia ocorreu por conta de uma demora na atualização dos dados no sistema de informação de mortalidade do SUS (Sistema Único de Saúde).

As mortes do ano passado foram de um homem de 58 anos, morador do Jardim Monte das Oliveiras e de uma mulher de 42 anos, moradora da área rural do município.

As demais vítimas são:

– homem de 85 anos, moradores do Parque Residencial Triunfo, com comorbidades, que estava internado na Santa Casa de Santo Amaro e faleceu no dia 8 de fevereiro.

– mulher de 63 anos, moradora da Vila Azenha, com comorbidades, que estava internada em um hospital de Santa Bárbara d’Oeste e faleceu no dia 3 de março;

– mulher de 58 anos, moradora do Jardim São Francisco, sem informações divulgadas de comorbidades, que estava internada no Hospital da Brasilândia, em São Paulo, e faleceu no dia 17 de março;

Santa Bárbara soma 11.743 casos confirmados de Covid-19, com 330 óbitos. Os dois novos registrados são um homem e uma mulher, ambos de 76 anos e falecidos em 23 de março. A prefeitura não divulga dados sobre comorbidades.

E, por fim, Hortolândia acumula 10.525 casos positivos e 346 mortes. As cinco novas comunidades hoje foram:

– homem de 62 anos, sem comorbidades, que estava internado no Hospital Beneficiência Portuguesa de Campinas e faleceu no dia 20 de março;

– mulher de 45 anos, com comorbidades, que estava internada no Hospital Beneficiência Portuguesa de Campinas e faleceu no dia 21 de março;

– mulher de 55 anos, com comorbidades, que estava internada na UPA Macarenko e faleceu no dia 20 de março;

– mulher de 74 anos, sem comorbidades, que estava internada no Hospital Samaritano, em Campinas, e faleceuno dia 20 de março