Sumaré começa a aplicar 4ª dose contra Covid para maiores de 25 anos a partir de quarta

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Saúde, passa a disponibilizar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 25 anos ou mais a partir desta quarta-feira (14). O imunizante estará disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), entre 9h e 15h. Podem se vacinar as pessoas que já tenham completado quatro meses de intervalo da 3ª dose da vacina.

Estão disponíveis ainda a 5ª dose para pessoas com 60 anos ou mais que sejam imunossuprimidas, a 3ª dose para adolescentes com mais de 12 anos, a 2ª dose para crianças com 5 anos ou mais e a 1ª dose para crianças com 4 anos. Vale ressaltar que o município segue o cronograma estadual, de acordo com o envio de imunizantes para ampliação dos públicos.

De acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica, a cidade já aplicou 662.332 doses de imunizantes contra a Covid-19 desde o início da campanha de combate ao coronavírus, em janeiro do ano passado. Com a primeira dose, já foram imunizadas 245.789 pessoas, enquanto 231.753 receberam a 2ª, 138.193 a 3ª, outras 38.372 a 4ª aplicação e 8.215 a dose única.

Desde a última sexta-feira (9), seguindo a determinação do Plano São Paulo, o uso de máscara não é mais obrigatório no transporte público coletivo, no entanto a Vigilância Epidemiológica segue recomendando a proteção para imunossuprimidos, idosos, pessoas com comorbidades e grupos de risco. A obrigatoriedade continua em unidades de saúde do município.