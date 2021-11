Sumaré chega a mil vidas perdidas pela pandemia

Somatória se deu com mais três casos registrados no mês de novembro; índice de mortes é o menor desde abril de 2020

Com mais três óbitos registrados no mês de novembro, Sumaré chegou a marca de 1 mil vidas perdidas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As informações são do boletim epidemiológico da cidade divulgado nesta segunda-feira (8).

A notificação de três óbitos até o momento em novembro é a menor de toda a pandemia desde abril de 2020, quando foi registrado apenas um óbito naquele mês.

Desde junho deste ano, quando 105 vidas foram perdidas, o índice de mortes mensais tem queda consecutiva em Sumaré. Em julho foram 74 óbitos, em agosto, 36, em setembro, 19 e em outubro, 11.

Entre os casos positivos da doença, novembro notificou 56 deles, totalizando 31.549 casos positivos desde o início da pandemia. Desses, 30.530 estão recuperados. Entre os casos ativos, apenas um está internado e 18 estão em isolamento domiciliar.

Os 56 casos confirmados de novembro também são considerados o menor índice desde abril de 2020, quando foram registrados 35. Os casos positivos da doença tem queda consecutiva desde junho deste ano, quando 3.843 pacientes foram notificados.

Na vacinação, Sumaré atinge a marca de 410.039 doses aplicadas contra a Covid-19. Desses, 219.997 são da primeira dose, 170.188 são da segunda e 8.215 são de dose única. A terceira dose também está na somatória, com 11.639 doses aplicadas.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti