Sumaré chega a 70% dos moradores vacinados com ao menos uma dose

Sumaré ultrapassou nesta terça-feira (31) a marca de 280 mil doses aplicadas contra o coronavírus (Covid-19). O município chega a 70% dos moradores vacinados com ao menos uma dose.

Já completaram a imunização cerca de um terço da população. Uma semana atrás, Sumaré chegava às 270 mil doses aplicadas.

Desde o início da mobilização, Sumaré aplicou 282.927 doses da vacina.

Mais da metade da população, estimada em 280 mil habitantes pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), já recebeu a primeira dose (192.377 sumareenses) e 90.550 pessoas estão com o esquema vacinal completo (receberam a segunda dose ou dose única).

Ao LIBERAL, a prefeitura estimou recentemente que deve terminar a vacinação dos adultos até dezembro.

O município começou nesta segunda-feira (30) a imunizar os adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades. Adolescentes da mesma idade com comorbidades fazem parte da campanha desde a semana passada.

A vacina está disponível em sete pontos de imunização, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A campanha segue também para os demais públicos. Não é necessário agendamento.

Para receber a vacina, os moradores mais jovens deverão estar acompanhados do pai ou responsável e apresentar documento pessoal com foto, além do comprovante de residência (em nome do responsável).

Já as pessoas com comorbidade devem levar também o comprovante de condição de risco (exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica). Cadastros já existentes nas Unidades Básicas de Saúde poderão ser utilizados.



Confira os sete pontos de vacinação em Sumaré: