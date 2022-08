Sumaré capacita unidades para suspeitos com varíola dos macacos

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré capacitou profissionais de três unidades de saúde que serão referências para pacientes com suspeitas de contaminação pela varíola dos macacos. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Macarenko e Matão, além do Cresser (Centro de Referência da Saúde Sexual e Reprodutiva) serão pontos de coleta de material para exame de infecção pela doença.

“Caso moradores com suspeita da doença procurem as unidades da rede municipal, primeiro será realizado pelo profissional da unidade um contato com a Vigilância Epidemiológica e, a partir daí, o paciente pode ser encaminhado às unidades de referência para coleta do material para análise”, comenta a superintendente da Vigilância Epidemiológica de Sumaré, Denise Barja.

Para se ter o diagnóstico de varíola dos macacos é preciso realizar a coleta de secreção das feridas ou da crosta formada sobre a pele. Depois de coletado, o material é enviado ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

O secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli, afirma que os cuidados e orientações sobre a doença serão reforçados. Uma sala de situação, composta por equipes da pasta, foi montada para monitorar a doença na cidade. Os profissionais da pasta passaram ainda por uma capacitação sobre a varíola dos macacos.

Além das unidades de saúde, Sumaré conta com o HES (Hospital Estadual de Sumaré), hospital de referência para atendimentos de casos graves da doença na região.

Sintomas

O principal sintoma do vírus é o aparecimento de lesões parecidas comas de catapora ou bolhas, que podem surgir no rosto, dentro da boca e em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus. Em caso de suspeita, é essencial que se busque atendimento médico imediatamente e relate a ocorrência.

Dentre as principais medidas preventivas, está a constante higienização das mãos, evitar compartilhar objetos de uso pessoal, procurar manter distância de pessoas com suspeita da doença e ainda usar máscaras.