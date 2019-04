Sumaré cancela multas da Avenida Júlio de Vasconcellos

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural, anunciou nesta quarta-feira que cancelou todas as multas de excesso de velocidade registradas pelos radares fixos instalados na Avenida Júlio de Vasconcellos, que começaram a funcionar no dia 7 janeiro deste ano.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O motivo do cancelamento das infrações é que, após a velocidade máxima permitida na via ter passado de 50 km/h para 60 km/h, no dia 18 de janeiro, a empresa responsável pelo processamento das multas se equivocou, enviando a alguns motoristas autuações que estavam dentro do novo limite e não deveriam ter sido registradas pelo sistema.

A secretaria destaca ainda que os motoristas ali multados não precisam tomar nenhuma medida sobre o assunto, já que as multas foram todas elas canceladas automaticamente. A pasta ainda se desculpa por eventuais transtornos causados e destaca que maiores informações e esclarecimentos sobre o assunto podem ser obtidas pela população de Sumaré através do telefone 0800 772 7722.