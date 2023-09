Sumaré aumenta 300 vagas nas creches do Proeb e chega a 6,2 mil

O investimento será de R$ 3 milhões e as vagas serão distribuídas de acordo com a demanda por região do município

A Prefeitura de Sumaré anunciou, nesta segunda-feira (11), o aumento de 300 vagas em creches do Proeb (Programa da Educação Básica), que atendem crianças de zero a três anos. Com a expansão, a cidade chegou a 6.228 vagas disponibilizadas pelo programa.

De acordo com a administração, o investimento será de R$ 3 milhões e as vagas serão distribuídas de acordo com a demanda por região do município. A ampliação foi possível por conta do crescimento do número de escolas que integram o Proeb — ao todo, são 84.

“Em 2017, as escolas do Proeb estavam em greve por falta do repasse da prefeitura. Com muito empenho e trabalho, pagamos em dia todas as unidades do programa, acertamos valores atrasados de 2016 – num total de mais de R$ 1,6 milhão – e reforçamos a parte pedagógica”, contou o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania).

“O Proeb agora é um programa fortalecido e de qualidade e conseguimos ampliar ainda mais as vagas e os investimentos por aluno, de acordo com a necessidade e a demanda”, completou.

Ainda segundo a prefeitura, desde 2017 foram criadas 1.680 novas vagas no programa, “zerando a fila e espera por creches em Sumaré”.

Os pais ou responsáveis que desejam matricular as crianças na ensino básico devem procurar unidades próximas ao seus locais de residência.