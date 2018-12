Sumaré apresenta novos profissionais do Mais Médicos

A Prefeitura de Sumaré apresenta oficialmente nesta terça-feira (18) os 10 novos profissionais que irão atuar no programa “Mais Médicos”, do Governo Federal, na cidade, em substituição aos integrantes cubanos. Os médicos já se apresentaram ao município e estão aptos para assumir suas funções nas UBS (Unidades Básicas de Saúde).

Os profissionais conhecerão o restante da equipe, os protocolos e procedimentos da saúde na cidade, além das instalações da UPA Macarenko e Ambulatório de Especialidades. O evento de boas-vindas será a partir das 8h30, no Centro Administrativo de Nova Veneza. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“Sumaré é uma das primeiras cidades da região a completar o quadro de profissionais que deixaram de prestar o serviço do ‘Mais Médicos’, honrando nosso compromisso em prestar um atendimento digno à população. Os médicos já apresentaram a documentação ao município e alguns já estão trabalhando. Também já solicitamos ao Ministério da Saúde a ampliação do quantitativo com mais 10 médicos, contribuindo para ofertar uma saúde de qualidade aos moradores”, explicou o secretário de Saúde, Rubens Gatti.

Os profissionais vão atuar como Médicos da Família, em seis unidades de saúde (no total, são 23 unidades na rede municipal): São Judas, Bandeirantes, Angelo Tomazin, Maria Antonia, Bordon e CIS Nova Veneza.

Com a saída dos médicos cubanos, apenas a unidade do São Judas ficou sem médico para atendimento adulto, porém, neste período de reposição, nos casos de atendimento com urgência, como para troca de receita, por exemplo, o atendimento foi realizado por outro profissional da rede, não apresentando prejuízos significativos à população.

“Queremos desejar as boas-vindas aos profissionais, que estão empenhados a nos auxiliar a cuidar da população e vão contribuir para o atendimento eficaz, humanizado e digno que buscamos oferecer aos sumareenses. Estamos agradecidos por poder contar com a contribuição valorosa destes profissionais e, na nossa Administração, eles terão todo o apoio necessário para realizar um bom trabalho em prol da Saúde de Sumaré, no cuidado aos nossos moradores”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Pelo programa, os médicos irão receber salário de R$ 11.800, pagos pelo Governo Federal, tendo a Prefeitura de Sumaré a responsabilidade de fornecer auxílio-alimentação aos profissionais e, para os médicos de outras localidades, auxílio-moradia.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.