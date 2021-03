Sumaré antecipa vacinação contra Covid de idosos de 69 a 71 anos para esta quarta

Início será três dias antes do previsto no calendário nacional; aplicação será em nove endereços, das 9 às 16 horas

A Secretaria de Saúde de Sumaré antecipou para esta quarta-feira (24) o início da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para pessoas de 69 a 71 anos, três dias antes do previsto no calendário estadual.

Para a realização dessa nova etapa da campanha, a prefeitura informou ter recebido 6.330 novas doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan. Os anúncios foram feitos pela administração municipal nesta terça.

A aplicação será em nove endereços localizados em pontos descentralizados da cidade, das 9h às 16h. Para ter acesso à primeira dose, os idosos devem apresentar comprovante de residência atualizado e documento pessoal com foto.

Para os acamados, a vacina é oferecida em domicílio. O responsável deve entrar em contato com a unidade de saúde onde o paciente está cadastrado e fazer o agendamento.

Nesta quarta, a Secretaria de Saúde também vai retomar a aplicação da segunda dose, conforme informado nos comprovantes de vacinação da primeira.

A pasta orienta as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários a realizarem um pré-cadastro no portal VacinaJá, do governo estadual. Esse cadastro inicial serve para registro de dados. Mesmo assim, os documentos obrigatórios deverão ser apresentados no momento da vacinação.

Locais de vacinação contra a Covid-19 em Sumaré: