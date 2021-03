Sumaré antecipa para esta quinta a vacinação de idosos de 72 a 74 anos

A Secretaria de Saúde de Sumaré adiantou para esta quinta-feira (18) o início da vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para idosos de 72 a 74 anos. Segundo a pasta, o município recebeu 4.050 doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, para a realização dessa nova etapa de vacinação.

A princípio, a imunização dessa faixa etária começaria na próxima segunda (22) no Estado de São Paulo, com a aplicação da primeira dose. Porém, nesta quarta, o governador João Doria (PSDB) anunciou ter antecipado a programação para esta sexta (19).

Mas, em Sumaré, a vacinação desse grupo vai começar ainda mais cedo, conforme nota divulgada pela prefeitura nesta quarta. A aplicação ocorre de segunda a sexta, das 9h às 16h, em sete endereços localizados em pontos descentralizados da cidade.

Aplicação ocorre de segunda a sexta, em sete endereços – Foto: Divulgação / Prefeitura de Sumaré

Para a primeira dose, os idosos devem apresentar comprovante de residência atualizado e documento pessoal com foto. No caso de pessoas acamadas, a vacina é oferecida em domicílio. O responsável deve entrar em contato com a unidade de saúde onde o paciente está cadastrado e fazer o agendamento.

“À medida que recebemos mais doses da vacina, é possível ao município ampliar a vacinação para outros grupos, priorizando os idosos e profissionais de saúde nesse primeiro momento, conforme preconiza o Estado. Mesmo aquelas pessoas que já receberam a primeira ou as duas doses da vacina é fundamental que continuem mantendo as medidas preventivas para se proteger e também por amor ao próximo”, comunicou a Secretaria de Saúde.

A pasta também vai retomar, nesta quinta-feira, a aplicação da segunda dose para idosos acima de 80 anos.

Locais de vacinação em Sumaré:

– CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade): exclusivo para vacinação de idosos – Avenida Brasil, 1111, Jardim Nova Veneza;

– Centro Esportivo Vereador José Pereira – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

– Escola Municipal Professora Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, 320, Parque Rosa e Silva;

– Escola Estadual Ângelo Campo Dall’Orto – Avenida São Paulo, 466, Jardim Nova Veneza;

– Escola Municipal Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, 565, Jardim Bom Retiro;

– Escola Estadual Maria de Lourdes Martins – Rua Osvaldo Vacari, 777, Jardim Maria Antonia;

– Escola Municipal Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, 965, Jardim Lúcia.

Pré-cadastro

A Secretaria de Saúde orienta as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha de vacinação a realizarem um pré-cadastro no portal www.vacinaja.sp.gov.br, do governo estadual. Esse cadastro inicial serve para registro de dados. Mesmo assim, os documentos obrigatórios deverão ser apresentados no momento da vacinação.