Sumaré abre licitação para viaduto que ligará Centro à Nova Veneza

Com investimentos previstos em R$ 14 milhões, a obra deve desafogar o trânsito da região

A Prefeitura de Sumaré abriu licitação para construção de um viaduto que ligará o Centro à região do Nova Veneza. O investimento estimado para a obra é de R$ 14.602.034,38.

O viaduto será construído no prolongamento da Avenida José Mancini, na região central, fará a transposição da ferrovia e do Ribeirão Quilombo até a Avenida da Amizade, no Nova Veneza.

A licitação ocorre até o dia 24 de agosto, mesmo dia em que as propostas serão avaliadas. A empresa vencedora será aquela que ofertar o menor orçamento.

OBRAS. O prazo previsto para execução da obra é de 12 meses a partir da homologação da empresa vencedora do processo licitatório.

De acordo a administração municipal, a obra faz parte de planos para melhorar a mobilidade urbana da cidade, cujo objetivo é desafogar o trânsito na região e melhor as condições de circulação dos automóveis que passam pelo local.

