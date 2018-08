STF marca audiência de conciliação da Vila Soma para segunda-feira

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para a próxima segunda-feira, dia 3 de setembro, a primeira audiência de conciliação dentro da ação cautelar que resultou na suspensão da reintegração de posse da área da ocupação Vila Soma, localizada em Sumaré. O objetivo é tentar fazer com que as partes entrem em acordo sobre a destinação do terreno.

Foram convocados representantes da massa falida da Soma Equipamentos, da Melhoramentos Agrícolas Vifer, da Fema4 – que arrematou o terreno em leilão realizado no fim do ano passado –, da Defensoria Pública e das famílias da ocupação.

No despacho assinado pelo ministro Dias Toffoli, relator da ação, fica estipulada a data da audiência, a ser presidida pelo juiz auxiliar do gabinete do ministro, Márcio Boscaro. O objetivo é de dar início a um “possível processo de mediação”.

Foto: Arquivo / O Liberal

“Com o intuito de tornar exitosa a audiência designada, recomenda-se às partes desta demanda que avaliem, previamente, nos seus respectivos âmbitos, os limites e as possibilidades de se obter uma transação apta a ser homologada judicialmente”, escreve o ministro no despacho.

A decisão de iniciar o processo de conciliação faz parte da mesma ação cautelar na qual o ministro Ricardo Lewandowski, quando presidente da corte, suspendeu liminarmente a ordem de reintegração de posse do terreno, isso em janeiro de 2016, quando o ministro afirmou que a reintegração, que estava em vias de ser agendada, poderia “catalisar conflitos latentes, ensejando violações aos direitos fundamentais daqueles atingidos por ela”, diante da ausência de informações sobre o reassentamento das famílias.

O representante da Fema4 Administradora de Bens, uma das credoras da massa falida, que arrematou o terreno da Vila Soma em dezembro, Paulo Magalhães, confirmou por meio de assessoria de imprensa que irá comparecer à audiência. Ao LIBERAL, meses atrás, ele disse estar disposto a chegar a um acordo sobre o espaço.

O advogado das famílias da Vila Soma, Alexandre Mandl, disse que também participará do encontro. “A gente chegou a discutir valores de compra da área e condições de pagamento, e com o governo estadual e federal, opções de financiamento. Vamos apresentar ao STF como está a negociação”, adiantou. Ele destacou ainda que o cenário de 2016 é o mesmo, ou seja, não houve nenhum fato novo em relação a uma realocação das famílias e por isso, em sua análise, “as condições que justificaram a suspensão da reintegração permanecem inalteradas”.