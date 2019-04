Um sobrado desabou na noite deste sábado (6), no bairro Jardim Picerno, em Sumaré. O proprietário do imóvel e a filha dele estavam no local, mas não ficaram feridos.

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava em um cômodo anexo ao sobrado quando ouviu um “estalo”. O homem correu para pegar a filha e deixou o imóvel antes do desabamento.

Técnicos da Defesa Civil estiveram no local para averiguar a situação do imóvel. As causas do desabamento ainda serão apuradas.