Sindicato anuncia greve de ônibus em Sumaré a partir de terça-feira

Os ônibus do transporte púbico de Sumaré param de circular na próxima terça-feira, dia 12, por tempo indeterminado. A afirmação é do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviário de Americana e Região, Paulo César da Silva. A decisão foi tomada em uma assembleia realizada nesta sexta-feira e teve como estopim as agressões sofridas por uma motorista da Ouro Verde, pelo condutor de uma van, e a falta de atendimento da prefeitura às reivindicações apresentadas pela categoria.

Na última quinta-feira, representantes do sindicato, de secretarias de Sumaré e da empresa concessionária do transporte público na cidade, se reuniram para discutir compromissos que garantam a segurança no trabalho para todos os trabalhadores da empresa Auto Viação Ouro Verde Sumaré Ltda. Foto: Arquivo / O Liberal

O objetivo do encontro, segundo o sindicato, era que o Executivo tomasse medidas efetivas, juntamente com autoridades policias, para dar a segurança necessária aos trabalhadores. Como os pedidos não foram atendidos, entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado foi realizada uma assembleia com os funcionários da Ouro Verde e 100% deles aderiram à greve, segundo o líder sindical.

Edital publicado neste sábado estabelece prazo de 72 horas – contados a partir da data de publicação do edital – para a deflagração da greve dos funcionários da empresa, ou seja, a partir da meia noite de terça-feira.

O sindicalista disse ao LIBERAL que diante das constantes perseguições, ofensas, ameaças e agressões durante a jornada de trabalho, e com o mais recente caso – da motorista que foi agredida na noite da última quarta-feira, após encerrar uma viagem no Jardim São Carlos -, demonstradas pelas imagens da câmera de segurança do ônibus, decidiu-se para paralisação.

“Este caso foi o ‘estopim’, não dá mais para esperar. Será que as autoridades querem esperar outra morte como aconteceu em 2007?. Até a população ficou indignada ao ver o vídeo da agressão contra essa motorista e por que nenhuma atitude é tomada?”, indagou Silva. “Vamos paralisar tudo dentro da legalidade, por isso fizemos esse decreto para não termos problemas e, assim avisar os usuários e comerciantes sobre a greve”, completou.