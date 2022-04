Símbolo da caridade em Sumaré, Irmã Rita morre aos 95 anos

Ela foi fundadora da Sociedade Beneficente São Judas e Tadeu em Sumaré e pioneira de serviços sociais no bairro

Nascida no Ceará, em 1926, irmã Rita faleceu nesta segunda-feira aos 95 anos - Foto: Divulgação

Morreu no começo da noite de segunda-feira (18), a irmã Rita Barroso de Albuquerque, aos 95 anos, em Campinas. A freira e fundadora da Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, em Sumaré, estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas, desde o último dia 13 e morreu de insuficiência respiratória.

Nascida no Ceará, em 1926, irmã Rita era a caçula de 16 irmãos. Aos 17 anos, ela recebeu o brevê (diploma de piloto dado aos que completam um curso de aviação) de aviadora civil. Aos 23, já havia concluído a graduação de odontologia e pós-graduação na área, de acordo com a Associação Pró-Memória de Sumaré.

Nessa mesma época, ela conheceu as freiras Missionárias de Jesus Crucificado e, aos 26 anos, se mudou para Campinas, quando ingressou na congregação.

Três anos depois, aos 29, a freira começou a realizar os trabalhos missionários e assistenciais no bairro São Judas Tadeu, em Sumaré, quando conheceu Maria Teresa Corder de Toledo, hoje com 71 anos e presidente da Sociedade Beneficente São Judas Tadeu. Na época, Maria Teresa tinha 10 anos e morava com os pais na comunidade.

Desde então, Maria Teresa começou a acompanhar os passos da religiosa, também começou a ajudar na comunidade e viu de perto o que a irmã Rita fazia pelo bairro carente.

“Ela usava o dispensário da igreja para colocar os alimentos para distribuição para as famílias mais carentes. Lembro-me que a igreja estava inacabada e ela deu sequência às obras. Foi com esse protagonismo que ela tinha, que realizou o trabalho pelo próximo. Ela foi uma pessoa sempre à frente do seu tempo”, relatou Maria Teresa.

Em 1966, a Prefeitura de Sumaré doou um terreno para a freira construir um centro comunitário. Ela conseguiu, por meio de recursos financeiros angariados através de quermesses e festas que ela mesmo organizava, erguer o prédio da organização no local. Em 1972, a associação foi fundada com projetos voltados para alfabetização de adultos, cursos de datilografia, corte e costura, bordado, entre outros.

Atualmente, a sociedade beneficente atende mais de 100 crianças, adolescentes e idosos, com cerca de 10 colabores, entre assistentes sociais, educadoras, cozinheiras e funcionárias de limpeza.

“O lema dela era o amor ao próximo e a sociedade continua com esse legado”, concluiu Maria Teresa que está a frente da presidência da organização há seis anos.

Responsável pela organização do funeral de Rita, irmã Sonja Pureza de Castro Silva, disse que não conhecia muito a freira, mas sabia que era querida por todos. “O pessoal chama ela até de rainha, ela era muito boa, religiosa”, comentou a freira de 80 anos.

Honrarias

Irmã Rita ainda foi responsável pela construção de um consultório de dentista para atender gratuitamente os moradores do bairro, além de um consultório médico e farmácia. Os feitos da religiosa lhe renderam, durante vida, certificados de honra ao mérito e título de cidadã sumareense, além de uma moção de aplausos, de autoria do deputado estadual, Dirceu Dalben (Cidadania), em 2019.

Rita foi velada e sepultada na tarde desta terça-feira (18), no Cemitério da Saudade em Campinas.