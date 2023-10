Shopping ParkCity Sumaré recebe encontro de carros turbo neste sábado

O Shopping ParkCity Sumaré recebe neste sábado (28) o Encontro de Carros Turbos e Aspirados. O evento acontecerá das 16h às 20h, no estacionamento do empreendimento, em parceria com a loja de peças e carros de arrancada Preparados Drag Racing. O acesso ao espaço será gratuito.

Os visitantes que forem ao local poderão conferir diversos veículos turbinados ou aspirados, que serão expostos por colecionadores de Sumaré e região. Além dos carros customizados de diferentes montadoras, acessórios para personalização serão expostos.

Para a coordenadora de marketing do shopping, Gisele Alves, o evento é destinado à família. “Esta é a chance perfeita para os amantes de carros admirarem de perto as criações de outros aficionados e compartilharem sua própria paixão com outros entusiastas”, disse.

“Além de ser um paraíso para os apaixonados por carros, o Encontro de Carros Turbos e Aspirados será um evento de muita diversão em família, onde os clientes poderão explorar os veículos incríveis enquanto desfrutam de um ambiente amigável e acolhedor”, completou.

O Shopping ParkCity Sumaré fica na Avenida Rebouças, número 3.400, no Jardim Paulista.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.