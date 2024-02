Sessões da Câmara de Sumaré têm novo horário a partir desta terça

As sessões ordinárias da Câmara de Sumaré terão um novo horário a partir desta terça-feira (20). As reuniões, que antes começavam às 15h, no mesmo dia da semana, foram transferidas para o período da manhã, às 10h.

Sessão da Câmara de Sumaré – Foto: Câmara de Sumaré/Divulgação

A mudança ocorre por meio de uma resolução aprovada neste mês. As sessões, agora, podem ocorrer à tarde somente com aviso prévio antecipado da presidência da Casa.

A transmissão ao vivo continua disponível ao cidadão que optar por acompanhar os trabalhos à distância, por meio do canal da câmara no YouTube.

A pauta desta terça tem três projetos de lei. O primeiro deles, de autoria do vereador Tião Correa (PSDB), dá o nome de Praça Sr. Miguel Loriano dos Santos ao Sistema de Lazer 1 do Loteamento Jardim Barcelona.

O segundo item a ser discutido pelos parlamentares é uma proposta que dispõe sobre a denominação da Área 2 da Quadra 21 do Loteamento Jardim João Paulo II, que passa a se chamar Praça Hermenegildo dos Santos. A propositura foi apresentada por Valdir de Oliveira (Republicanos).

Por fim, o Legislativo votará um projeto, elaborado pelo presidente da Casa, Hélio Silva (Cidadania), que institui a Campanha de Conscientização sobre Segurança Digital nas Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino no Município de Sumaré.