Senai de Sumaré recebe inscrições para curso de almoxarife

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso gratuito de Aprendizagem Industrial – Almoxarife, que será desenvolvido em 2019 por meio do programa “Jovem Aprendiz”, uma parceria entre Prefeitura de Sumaré e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de dezembro exclusivamente pelo site www.resultadoonline.com/smes/evt/login.php.

Para a inscrição, é preciso que os jovens tenham concluído o Ensino Médio, sejam moradores de Sumaré e tenham nascido em 2001 ou 2002. O edital do processo seletivo, com a relação dos documentos necessários e demais informações está publicado no site da Prefeitura de Sumaré, na aba ‘Diário/Editais’.

A prova será no dia 9 de dezembro, às 8h20, na Escola Municipal José de Anchieta e terá duração de três horas. O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira delas é a prova com 40 questões de múltipla escolha: serão 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 10 de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e 10 de Conhecimentos Gerais.

Serão pré-selecionados 90 adolescentes, que seguirão para a próxima fase. Na segunda etapa, os jovens serão encaminhados às empresas parceiras, que realizarão seus respectivos processos seletivos de acordo com critérios próprios, procedendo ou não à contratação do candidato.

O curso terá duração de 800 horas, entre aulas práticas e teóricas. O objetivo é proporcionar aos aprendizes uma formação inicial, qualificando-os para atuar em almoxarifados de empresas industriais, no controle de armazenagem de materiais utilizados nos processos de produção industrial. O curso é totalmente gratuito, há registro na carteira de trabalho e o jovem recebe bolsa-auxílio