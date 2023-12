Senai de Sumaré promove curso gratuito e remunerado na área de telecomunicações

Curso terá 800 horas de duração, com direito à remuneração, vale alimentação e vale transporte

A Escola Senai “Celso Charuri” Unidade Sumaré está com as inscrições abertas para o curso de aprendizagem industrial instalador e reparador de equipamentos de telecomunicações em parceria com a empresa Desktop.

O curso terá 800 horas de duração, com direito à remuneração, vale alimentação e vale transporte. O início está previsto para 23 de janeiro de 2024 e término em 19 de dezembro de 2024.

Os interessados devem procurar a secretaria do Senai, que fica na Avenida Rebouças, 3965, no Jardim São Carlos. É necessário levar os documentos originais e cópias da cédula de identidade e Histórico Escolar do Ensino Fundamental II (9º ano).

No local, o candidato irá preencher a ficha de inscrição inerente ao processo que será entregue na secretaria.

A escola orienta que é necessário ter Ensino Fundamental completo, ter idade entre 18 a 22 anos no primeiro dia de aula, possuir ou adquirir a carteira de motorista até o último dia de aula, além de residir em Sumaré, Hortolândia ou Nova Odessa.

De acordo com o Senai, o candidato aprovado poderá ser contratado pela empresa Desktop como aprendiz.

Mais informações sobre o curso estão disponíveis no edital no link.