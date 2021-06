Sem campanha na quinta e sexta, Sumaré promove ‘Dia D’ de vacinação contra Covid no sábado

A Prefeitura de Sumaré informou nesta quarta-feira (2) que irá promover no sábado o “Dia D” de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19)na cidade, após suspender temporariamente a campanha nesta quinta e sexta-feira em função do feriado de Corpus Christi.

A ação deste sábado (5) será promovida das 9h às 16h no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, na Rua Sebastião Raposeiro Júnior, 261, Vila Yolanda Costa e Silva.

Além dos públicos já inseridos na campanha, também poderão receber a vacina os diabéticos insulinodependentes a partir de 18 anos.

No momento, a primeira dose está sendo oferecida para os seguintes públicos:

idosos a partir de 60 anos;

profissionais da Saúde (mediante apresentação obrigatória do comprovante de vínculo ativo com o serviço de Saúde em Sumaré);

profissionais da Educação acima de 47 anos;

gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos;

transplantados e Síndrome de Down acima 18 anos;

pessoas com deficiência permanente grave acima de 18 anos;

motoristas e cobradores do transporte público residentes na cidade

pessoas com comorbidade acima de 30 anos.

É preciso apresentar comprovante de residência atualizado, documento pessoal com foto e comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas ou laudo médico.

A Prefeitura de Sumaré disponibilizou o número de telefone (19) 98443-0412 para a população tirar dúvidas e para mais informações.

Em Sumaré, a vacinação contra o coronavírus ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em diversos pontos da cidade. A campanha é realizada de acordo com as diretrizes do Plano Estadual de Imunização.

Comorbidades

Entre as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde estão doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndrome coronariana; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doença da aorta, dos grandes vasos e fistolas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados. Além de diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente; hipertensão artéria estágio 3; hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática; HIV.