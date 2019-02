Sem aparelho, Eliana volta a viver no HC em São Paulo

A artista plástica Eliana Zagui está vivendo novamente no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Após permanecer 43 anos na instituição, ela morava desde dezembro na casa que compartilhava com amigos em Sumaré. O retorno de Eliana ao hospital se deu por falta de estrutura hospitalar que lhe ofereça suporte de vida. Os amigos tentam na Justiça que o SUS (Sistema Único de Saúde) assegure o amparo que permita a ela viver definitivamente fora do quarto de hospital.

“Estou muito chateada e frustrada”, resumiu Eliana, que completa amanhã uma semana de retorno ao HC. O amigo que a acolheu em Sumaré, Lucas Negrini, informou que a alta definitiva para Eliana deveria ter sido dada na semana passada, mas o hospital não garantiu o fornecimento permanente da estrutura que lhe permitiria continuar vivendo além de suas paredes. Eliana depende de respirador artificial. Durante o período em que esteve em Sumaré, usava o equipamento do Hospital das Clínicas. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Segundo Lucas, tirá-la do hospital sem a garantia do equipamento que lhe mantém viva poderia comprometer a sua segurança. Segundo ele, Eliana precisa, na verdade, de dois respiradores. O segundo é necessário para que ele continue respirando quando o primeiro equipamento precisa passar por manutenção. Cada aparelho custa R$ 18 mil.

Eliana é vítima da paralisia infantil. A artista plástica de 43 anos mexe apenas o pescoço e não senta. Ela pinta quadros usando o pincel com a boca. Desde que teve a doença e deu entrada no HC, nunca mais morou em outro local. A vida fora do hospital só veio em dezembro, quando decidiu não voltar mais ao hospital após uma visita aos amigos de Sumaré. “Nossa casa é a residência dela. Só fora do hospital ela é feliz e continuaremos fazendo de tudo para tê-la conosco em definitivo”, disse Negrini.

Em nota, o Hospital das Clínicas esclareceu ontem que o fornecimento de respiradores para que Eliana permaneça definitivamente fora do hospital ainda está em avaliação para a própria segurança da paciente.

CAMPANHA

Os amigos fazem uma campanha para angariar recursos para montar a estrutura necessária para mantê-la fora de casa, enquanto aguardam por uma decisão do hospital ou da Justiça sobre o caso. Eles também já pediram autorização para uma alta provisória de seis meses e até o final desse prazo esperam ter uma solução que permita a ela não precisar voltar. Quem puder ajudar, os dados bancários para depósito são: Eliana Zagui – Banco Santander, agência 3411, conta poupança 60.008904-6.