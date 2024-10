Seis homens são presos por tráfico de drogas em Sumaré com mais de oito quilos de cocaína

No local também foram apreendidos porções de crack, maconha, dry, dinheiro e anotações do tráfico

Mais de oito quilos de cocaína foram apreendidos em imóvel - Foto: Divulgação_10º Baep

Seis pessoas foram presas na noite desta terça-feira (22), em Sumaré, acusadas de tráfico de drogas, após serem denunciadas e flagradas por policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais) em um imóvel, no Parque Itália. No local foram apreendidos mais de oito quilos de cocaína, entre outros entorpecentes.

De acordo com o batalhão, o grupo foi informado de que uma casa, localizada na Rua Pastor Paulo Leivas Macalão, era utilizada como depósito de entorpecentes.

Eles então foram ao endereço e, por volta de 18h, flagraram um homem tentando descartar uma embalagem. Este, ao notar a presença da viatura, tentou fugir, mas foi abordado. Com ele os policiais encontraram 10 porções de crack e R$ 50.

Já no imóvel, outros cinco homens foram encontrados, todos com funções já definidas na atividade ilícita. Segundo o batalhão, o proprietário do imóvel receberia R$ 400 para armazenar as drogas e um motorista era responsável por levar os entorpecentes até a residência, onde outros dois fariam a separação e embalagem, que em seguida seria entregue para o quinto suspeito, um motoboy que faria a distribuição.

Na ação foram apreendidos 8,3 quilos de cocaína, 40g de crack, 48g de maconha, 50g de Dry, R$ 2,1 mil, além de veículos, celulares e anotações sobre o tráfico de drogas.

Os seis foram conduzidos pelos policiais ao plantão policial, onde o delegado deliberou pela prisão em flagrante do grupo por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Mais drogas

Já em Santa Bárbara, a GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu, na noite desta terça-feira (22), 189 pedras de crack, cinco pedaços maiores do mesmo entorpecente, 13 microtubos e três pedaços de cocaína, 1 mil microtubos vazios, balança de precisão entre outros acessórios que estavam em um prédio abandonado na Rua Alvarenga Peixoto, no Parque Olaria.

Drogas foram localizadas pela GCM de Santa Bárbara em um imóvel abandonado – Foto: Divulgação_GCM

Também no município barbarense, dois homens, de 25 e 40 anos, foram presos por policiais militares no Jardim São Fernando, acusados de tráfico de drogas. A dupla estava em um VW Golf, quando os policiais desconfiaram e deram sinais de parada.

O motorista então, tentou fugir, mas foi seguido pela viatura até que, na Rua do Centeio, eles desceram do veículo e tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e presos.

No Golf, os policiais encontraram um tijolo de maconha pesando 800 gramas, além de R$ 40 em dinheiro, que foram apreendidos.

Os dois foram levados ao plantão de Santa Bárbara, onde foram autuados e presos em flagrante por tráfico de drogas.