Secretaria de Obras começa revitalização da Avenida da Amizade

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretarias de Obras, vai revitalizar a Avenida da Amizade, uma das principais vias de ligação entre o Centro e os bairros da região de Nova Veneza. A previsão é que, além de asfalto novo, a avenida receba paisagismo, pintura de solo e vagas para estacionamento.

Prefeitura de Sumaré deu início às obras na Avenida da Amizade – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Na primeira etapa da obra, já em andamento, o trecho da via entre o Parque Euclides Miranda e a pista de skate de Nova Veneza recebe nova malha asfáltica. O recapeamento tem investimento de R$ 4,53 milhões, oriundos do Detran.SP. A obra inclui ainda a fresagem – retirada de ondulações e irregularidades do pavimento existente – antes da aplicação do novo asfalto.

O convênio foi viabilizado por meio da intervenção do deputado federal Dirceu Dalben (Cidadania).

Além do PRC (Programa de Recape Contínuo), estão em andamento em Sumaré a duplicação das pontes da Estrada Municipal Mineko Ito e da Avenida Emílio Bosco, a construção do viaduto que ligará a Avenida José Mancini (Centro) com a Avenida da Amizade (Nova Veneza), a duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto (Sumaré – Paulínia – Via Anhanguera), a construção do viaduto que vai ligar o Parque Bandeirantes (Sumaré) com o Jardim Nova Europa (Hortolândia), além da recuperação de estradas vicinais e rodovias estaduais, por meio dos programas “Novas Vicinais” e “Estrada Asfaltada”.

“São mais de R$ 79,6 milhões de investimentos do Estado destinados para Sumaré. É a primeira vez que nossa cidade recebe tanto investimento do Palácio dos Bandeirantes. Tenho que agradecer ao deputado Dirceu Dalben pela atenção, preocupação e compromisso com a cidade. Temos ainda outros projetos de infraestrutura para ser implementado”, comentou o prefeito Luiz Dalben.