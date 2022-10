São Vicente abre 200 vagas de emprego para nova unidade em Sumaré

A rede de Supermercados São Vicente está com 200 novas vagas de emprego para abertura da primeira loja em Sumaré. As inscrições podem ser feitas através do site: carreira.svicente.com.br. Os candidatos devem morar na cidade ou nas proximidades da loja, que está localizada à Avenida da Amizade, 2.237.

As contratações são para diversas áreas: caixa, repositores, balconista de frios, padaria, açougue, entre outras funções de um supermercado.

São Vicente terá unidade na Avenida da Amizade, em Sumaré – Foto: Divulgação

O São Vicente busca também profissionais acima de 50 anos para compor o programa “SV Melhor Idade”, além de jovens que procuram sua primeira experiência no mercado de trabalho.

Entre os benefícios oferecidos estão plano médico, odontológico, vale transporte e vale alimentação.

“Buscamos sempre pessoas que gostam de gente, de atender bem o público, que é um forte atributo do das nossas lojas, além, é claro, das competências técnicas que podem ser adquiridas com nossos treinamentos, e cada novo colaborador aprende também o jeito São Vicente de fazer”, diz a gestora de pessoas da rede, Luciana Bueno.

De acordo com o planejamento da rede, a loja deve ser inaugurada no final do segundo semestre.