São Vicente abre 1ª loja em Sumaré nesta segunda-feira

Com investimento de R$ 50 milhões, a rede continua seu projeto de expansão no Estado e chega à loja de número 17

A rede de supermercados São Vicente inaugura nesta segunda-feira sua primeira loja em Sumaré, localizada na Avenida da Amizade. Com investimento de R$ 50 milhões, a rede continua seu projeto de expansão no Estado e chega à loja de número 17, com a geração de 250 novos empregos.

Com área de venda de 2,3 mil metros quadrados e mais de 6 mil metros quadrados de área construída, oferece variado mix de produtos.

No “Espaço Café”, o cliente pode adquirir bebidas, salgados e lanches. Para os apaixonados por culinária japonesa, a loja conta com o “Oriental SV”, um cardápio variado com sushis, sashimis, temakis, pratos quentes, feitos exclusivamente pelo sushiman da unidade.

Serão 200 vagas de estacionamento, sendo 75 cobertas.