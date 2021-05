Sábado tem Feira do Artesanato na Praça Central de Sumaré

Neste sábado (22) tem Feira do Artesanato de Sumaré na Praça Central Manoel de Vasconcellos, localizada atrás da Igreja Matriz de Sant’Ana. O evento, das 9h às 13h, seguirá os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, como o distanciamento entre as barracas e a oferta de álcool em gel, segundo divulgou a prefeitura.

A feira terá barracas de produtos confeccionados por artesãos da cidade e também de alimentação, com diversas opções de salgados e doces. Crochê, bordado, pintura, materiais em madeira, uma grande variedade de artigos podem ser encontrados no local. O público também pode conferir a exposição e venda de obras de artistas plásticos da cidade.

Feira conta com grande diversidade de produtos artesanais – Foto: Divulgação

“Para nós é fundamental apoiar e valorizar os empreendedores sumareenses. A Feira do Artesanato é mais uma opção de compras para as famílias sumareenses e importante fonte de renda para os expositores, dos mais variados segmentos. Estão sendo tomadas as precauções para que aconteça de forma segura e, para isso, pedimos a colaboração de todos para que sigam as normas estabelecidas”, disse o prefeito Luiz Dalben em nota divulgada à imprensa.

Os artesãos interessados em expor seus trabalhos devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que coordena o projeto, pelos telefones (19) 3903-4224 ou 3903-4231.