Rumo começa construção de viaduto no Centro de Sumaré

Representantes da Rumo participaram de reunião com Luiz e Dirceu Dalben - Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

A construção do viaduto na Avenida João Argenton, na área central de Sumaré, será iniciada ainda neste mês de outubro pela Rumo, empresa responsável pela malha ferroviária paulista. A estimativa para o término da obra é de 10 meses (sujeito a alterações de acordo com as condições climáticas).

O anúncio do início da obra – intermediada pelo deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) – foi feito na semana passada pelo prefeito Luiz Dalben, do mesmo partido.

De acordo com a Rumo, a a obra irá eliminar os riscos de colisão e atropelamento no local. O viaduto terá 120 metros de comprimento e largura de 9,10m. A altura do dispositivo será de 6,75 metros, permitindo que todas as composições, incluindo os trens double-stack (contêineres em dois níveis) circulem pelo local com total segurança.

Além disso, o tráfego para veículos e pedestres será interditado na região do cruzamento da Avenida João Argenton. Durante o período de obras, toda organização do fluxo rodoviário e sinalização de trânsito no local será feita pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, responsável por orientar motoristas e pedestres.

Para o prefeito, é um antigo sonho que vai se tornar realidade. “Trata-se de uma obra que vai trazer mais fluidez no trânsito e segurança aos motoristas. Vamos acompanhar de perto a construção deste dispositivo que trará muitas melhorias para o trânsito de Sumaré”, afirmou Luiz.

Rodrigo Verardino De Stéfani, executivo de Relações Institucionais e Governamentais da Rumo, diz que a obra é uma das contrapartidas da renovação antecipada do contrato da concessão da Malha Paulista, que foi assinado em maio de 2020 entre a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a Rumo.

“Foi a primeira renovação antecipada de um contrato de concessão ferroviária no Brasil. O processo levou quatro anos. Foram apresentados diversos estudo técnicos, que foram discutidos em consultas públicas e audiências. Tudo acompanhado de perto pelo Ministério Público Federal e TCU (Tribunal de Contas da União (TCU). Lideranças locais, como o prefeito e o deputado Dalben, tiveram um papel fundamental em todo esse processo”, explica o executivo.