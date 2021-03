Rua vira ponto para despejo de lixo em Sumaré

Uma moradora do Jardim das Palmeiras, em Sumaré, reclamou sobre o estado de um trecho da Avenida Joaquim Cardoso de Toledo, no cruzamento com a Rua João Polezel.

Situação de um trecho da Avenida Joaquim Cardoso de Toledo traz problemas a moradores – Foto: Divulgação

Segundo a reclamante, que não quis se identificar, já foi dito em períodos eleitorais que o local seria asfaltado, mas a promessa não foi cumprida.

Por ser uma rua sem asfalto, alguns motociclistas e motoristas chegam a passar pela calçada da moradora para fugir dos buracos e do barro. Ela disse que a população também joga lixo e entulhos no local.

Em nota, a Prefeitura de Sumaré disse que o serviço de limpeza da área já consta no cronograma da Secretaria de Serviços Públicos. Quanto ao asfalto, a informação é de que a avenida será contemplada via PRC (Programa de Recape Contínuo) dentro do cronograma das Secretarias de Obras.

