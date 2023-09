Rota prende em Sumaré ‘engenheiro do túnel’ do assalto ao Banco Central

Policiais prenderam homem condenado a 49 anos de prisão por envolvimento no maior assalto da história do Brasil

Policial federal observa o interior do túnel utilizado pela quadrilha que arrombou o cofre da agência do Banco Central, em Fortaleza, Ceará - Foto: Jarbas Oliveira/Estadão Conteúdo - 09/08/2005

Policiais da Rota, grupo de elite da Polícia Militar paulista, prenderam em Sumaré, nesta terça-feira (19), um homem que participou do assalto ao Banco Central, ocorrido em Fortaleza (CE), em 2005.

Marcos Rogério Machado de Moraes, conhecido como Bocão, foi preso no Jardim Salerno. Ele foi condenado a 49 anos de prisão e estava foragido há anos.

Na casa onde Bocão foi preso foram encontrados 1 kg de cocaína, 1,5 kg de maconha, balanças de precisão, dinheiro e diversos aparelhos de telefone celular.

Dois homens e uma mulher que estavam no imóvel foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Polícia apreendeu drogas, dinheiro e celulares em ação contra homem que participou de assalto ao Banco Central – Foto: Polícia Militar

Segundo a secretaria, a casa funcionava como um centro de distribuição de drogas em Sumaré.

Engenheiro do assalto

Bocão, Cabeção ou Cabeçudo, como é conhecido, é considerado o “engenheiro do túnel” que levou os criminosos ao Banco Central. Ele chegou a ser preso em agosto de 2007 em um shopping na zona oeste de São Paulo.

Tido como uma das lideranças da quadrilha, Marcos Rogério fugiu da prisão no Ceará em fevereiro de 2011, após um resgate de presos em que houve trocas de tiros.

Furto no Banco Central é o maior da história do País

O furto à sede do Banco Central na capital cearense foi descoberto no dia 8 de agosto de 2005, quando funcionários descobriram um buraco de 1,1 metro de largura no chão da caixa-forte do edifício.

A polícia descobriu que o buraco na sala dava acesso a um túnel de cerca de 80 metros de extensão que começavam em uma casa próxima ao prédio do banco.

No crime, os bandidos levaram R$ 164 milhões. No total, foram furtadas mais de 3 toneladas de notas de R$ 50.

Nos anos seguintes, foram indiciadas e condenadas mais de 100 pessoas. Cerca de R$ 40 milhões foram recuperados.

O episódio, marcante na história da criminalidade brasileira, se tornou tema de filmes e séries.