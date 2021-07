Rodovia Anhanguera também registra engavetamento em trecho de Sumaré

Acidente envolveu quatro veículos, sendo três carros e uma van, na altura do quilômetro 105, no bairro Nova Aparecida

Após um acidente com vários veículos na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, a Rodovia Anhanguera (SP-330) também registrou engavetamento no fim da tarde desta quarta-feira (14), em Sumaré, próximo ao limite com Campinas.

Acidente ocorreu na Rodovia Anhanguera, em Sumaré – Foto: Reprodução / Google Maps

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) atendeu ao acidente com engavetamento envolvendo quatro veículos, sendo três carros e uma van, na altura do quilômetro 105 norte da pista expressa, na altura do bairro Nova Aparecida.

Apenas uma pessoa teve ferimentos leves e passa bem.

O acidente resultou na interdição total da Anhanguera no trecho, por cerca de trinta minutos, gerando fila de cerca de quatro quilômetros no local, aponta a polícia.

O trecho foi liberado pela PMR por volta das 18h30 e o tráfego na rodovia foi normalizado.

Mais cedo nesta quarta, outro engavetamento, envolvendo cinco veículos, travou a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, no início da tarde desta quarta-feira (14). Quatro pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 128, próximo ao acesso para a Avenida Cillos, no sentido para Piracicaba.