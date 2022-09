Referência, Hospital Estadual de Sumaré ainda não atendeu caso de varíola dos macacos

As cinco cidades da região somam 33 casos da doença, todos eles sem gravidade

Referência para atendimento dos casos graves da varíola dos macacos na região, o HES (Hospital Estadual de Sumaré) ainda não atendeu nenhum paciente com a doença.

A instituição foi anunciada pela Secretaria Estadual de Saúde em 4 de agosto como uma das unidades recomendadas para pessoas que apresentem complicações em decorrência da infecção.

Além do HES, também fazem parte da referência do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), que reúne 42 cidades da região de Campinas, o HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp e o Hospital de Jundiaí.

De acordo com a assessoria do Hospital Estadual de Sumaré, os quadros graves incluem sepse, causada principalmente pela infecção bacteriana secundária nas lesões cutâneas ou mucosa, desidratação acentuada provocada pela redução de ingestão de líquidos devido às lesões orais, insuficiência respiratória decorrente do comprometimento da mucosa do trato respiratório baixo, e encefalite.

A definição no estado ocorreu após a criação de um plano de combate à doença com 93 hospitais de retaguarda, uma rede credenciada de laboratórios para testagem e vigilância genômica e serviço de orientação 24 horas.

A RPT (Região do Polo Têxtil), que engloba as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, soma, até o momento, 33 infectados pela doença, nenhum com gravidade.

Em nota, a secretaria estadual de Saúde explica que o atual surto não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos. O contágio tem ocorrido por contato com as lesões de pele, as secreções respiratórias ou os objetos usados por uma pessoa que está infectada. E também, sexual.

O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas, que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo. Não existe um remédio específico para tratar o vírus somente medicamentos sintomáticos e aguardar a cicatrização das lesões, que pode levar até 20 dias.