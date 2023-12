Rastreamento de celular ajuda na prisão de dois jovens por roubo de veículo em Sumaré

Aparelho estava dentro do carro; dupla foi presa pela PM após perseguição, no Parque Industrial Bandeirantes

Dois jovens, um de 20 e outro de 19 anos, foram presos em flagrante por roubo de veículo após perseguição no Parque Industrial Bandeirantes, em Sumaré. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (3), e o carro, modelo Chevrolet Prisma, só foi encontrado graças a um celular que estava sendo rastreado dentro do veículo.

Caso foi registrado no Plantão Policial do município – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A equipe da PM (Polícia Militar) que atendeu o caso recebeu o chamado via grupo de WhatsApp, no qual foi enviado o rastreamento do celular em questão. Seguindo o rastreio, os policiais encontraram o veículo na Rua Valda Ferreira.

Ao avistarem a PM no local, os dois fugiram. A perseguição seguiu até o bairro Maria Antônia, onde o jovem de 19 anos desceu do veículo e começou a fugir a pé. Ele invadiu residências pulando muros, mas logo foi pego pelos policiais.

O suspeito de 20 anos, que também tentou fugir e foi detido, machucou o braço e foi encaminhado ao pronto atendimento do Parque das Nações.

O caso foi apresentado no Plantão Policial de Sumaré, onde os dois foram presos em flagrante. O veículo foi devolvido ao proprietário.