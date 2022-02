Rastreador ajuda a encontrar desmanche em Sumaré

O Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizou nesta quarta-feira, em Sumaré, um barracão que estava sendo utilizado para o desmanche de carros roubados.

Policiais foram alertados por empresa – Foto: Baep / Divulgação

Os policiais chegaram até o local, na Rua São João Batista, depois de terem sido acionados por uma empresa de rastreamento e localização de veículos, que percebeu que tinha perdido o sinal do rastreador de uma caminhonete Toyota Hilux, avaliada em R$ 300 mil, roubada em Americana.

Com a informação de onde estaria o carro, os policiais entraram no barracão e encontraram a caminhonete junto de peças de outros veículos do mesmo modelo que também haviam sido roubados em cidades da região, como Nova Odessa e Paulínia.

Não havia ninguém quando o Baep chegou ao local. A suspeita é de que os criminosos souberam da aproximação dos policiais e conseguiram fugir antes da abordagem.

De acordo com informações divulgadas pelo batalhão, foram encontrados vestígios de 12 carros e ainda mais dois veículos que estavam inteiros, todos do modelo Toyota Hillux. Ninguém foi preso na ação.