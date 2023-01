Rapaz perde R$ 2 mil após cair no golpe do falso empréstimo em Sumaré

Um rapaz de 20 anos, que reside no Jardim Dulce, em Sumaré, foi mais uma vítima do conhecido golpe do empréstimo pela internet. Na manhã desta sexta-feira (30), ele perdeu cerca de R$ 2 mil em transferências bancárias que seriam “taxas” para conseguir o empréstimo de R$ 5 mil. Somente depois de concluir as movimentações, ele percebeu que tinha sido enganado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima fez uma pesquisa no Google sobre empréstimo e conseguiu o contato pelo WhatsApp de uma empresa. Foi negociado a quantia de R$ 5 mil, mas, no entanto, para concluir a transação, precisaria depositar R$ 500, que seria a taxa de liberação do crédito.

Depois, a suposta atendente pediu mais R$ 722,10 para outra taxa e finalmente mais R$ 770,90 para a liberação do valor, em contas correntes em nome de três mulheres diferentes.

O rapaz fez as transações bancárias e, depois de um tempo, percebeu que o empréstimo não foi creditado em sua conta corrente e que a atendente parou de responder as mensagens dele.

Ele esteve no plantão policial no mesmo dia para registrar o boletim de ocorrência por estelionato. O caso será apurado pela Polícia Civil.