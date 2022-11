Rapaz leva tiro na nuca e bate moto em proteção metálica na Anhanguera

Após acidente neste domingo, motociclista foi socorrido e no hospital foi constatado que ele também tinha sido baleado

Um rapaz de 24 anos perdeu o controle da motocicleta que conduzia e bateu em uma proteção metálica na marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo ao quilômetro 144, no Jardim Santa Maria, em Sumaré, na manhã deste domingo (13).

Enquanto passava por atendimento médico no HES (Hospital Estadual Sumaré), foi constatado que a vítima também tinha sido baleada na nuca. O Rapaz permanecia internado em estado grave até a tarde deste domingo.

Rapaz foi socorrido ao Hospital Estadual Sumaré – Foto: Divulgação – HES

A Polícia Militar apurou que, às 7h29, o motociclista seguia sozinho, quando bateu contra a proteção metálica. Devido ao impacto, ele foi arremessado na terceira faixa da via expressa, ficando caído cerca de 100 metros distante do local do acidente.

Uma testemunha informou à PM que viu o momento em que o rapaz bateu contra a mureta e que ele não chegou a ter a frente fechada por outro veículo.

No hospital, enquanto realizava exame de tomografia computadorizada, a equipe médica constatou que ele tinha um projétil alojado na nuca. A polícia foi informada, mas por enquanto ainda não tem pistas sobre o autor do disparo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no plantão policial e será apurado pelos policiais civis do 3º Distrito Policial.