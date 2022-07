Rapaz é preso por provocar incêndio em área de preservação

Espaço de aproximadamente 4 mil m² foi queimado por cigarro - Foto: GCM - DIvulgação

Um rapaz de 20 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) após ser acusado de provocar um incêndio em uma área de preservação permanente próximo a represa do Horto Florestal, no Jardim Paulistano, em Sumaré, no início da tarde desta quarta-feira.

O suspeito alegou que fumava maconha e o cigarro teria caído em uma vegetação seca, iniciando o fogo. As labaredas, que foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, atingiram uma área de aproximadamente 4 mil m². Conduzido ao 1º Distrito Policial, o rapaz foi autuado em flagrante por crime ambiental e levado à cadeia.

O guarda Hamilton, do GPA (Grupo de Patrulhamento Ambiental) disse que por volta das 12h30 fazia patrulhamento de rotina, quando surpreendeu o suspeito perto de um incêndio que ocorria em uma mata. Ele foi encaminhado ao distrito policial e autuado em flagrante. O delegado Marco Antonio Braga Rodrigues arbitrou a fiança no valor de R$ 1,3 mil, mas como ele não efetuou o pagamento, foi levado para a cadeia até ser apresentado à audiência de custódia.