Homem é executado a tiros no Maria Antônia, em Sumaré

Um homem identificado como Wellington da Silva Alberti, de 30 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada por conta da denúncia de que um homem havia sido baleado no rosto, na Rua Celso Luiz da Silva, às 3h50.

No entanto, quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava sendo socorrida por populares, que a levaram ao Hospital Estadual Sumaré.

Pouco depois, a própria unidade de saúde acionou a PM, dando conta de que Wellington havia chegado à unidade ainda com vida, mas com várias perfurações causadas por disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimento e morreu em seguida.

O boletim aponta ainda que o homem morto tinha várias passagens por diversos delitos, contando com “extensa ficha crminal”.

No local do homicídio, por conta da presença de várias pessoas que prestaram socorro à vítima, a cena do crime acabou prejudicada, o que motivou a dispensa, por parte da Polícia Civil, da realização de perícia técnica naquele lugar.

O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) de Sumaré como homicídio e será investigado. O autor do crime não havia sido identificado e ninguém tinha sido preso até o fechamento desta edição