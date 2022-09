Rapaz é assassinado a tiros e irmão dele é baleado no Matão, em Sumaré

Crime teria sido cometido após discussão em uma festa, depois de uma das vítimas pisar no pé do suspeito pelos disparos, que ainda não foi localizado

Um rapaz de 22 anos foi atingido com três tiros no peito, boca e perna após sair de uma festa em uma tabacaria, no Jardim Santa Lúcia, na região do Matão, em Sumaré, na madrugada de sábado (24). Fabiano Santana Cardoso da Silva chegou a ser levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, mas não resistiu.

O irmão dele, um jovem de 20 anos, também foi baleado no braço, recebeu atendimento e foi liberado em seguida. O autor dos disparos não foi localizado.

Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 2h, os irmãos estavam na festa, quando o rapaz de 20 anos pisou no pé de um suspeito, que teria se irritado e iniciaram uma discussão. Em seguida, a vítima pediu desculpas e foi embora do local acompanhado do irmão.

No entanto, minutos depois, o mesmo homem teria se aproximado de ambos em uma moto, atirou seguidas vezes e fugiu. Os irmãos foram socorridos à unidade de saúde, mas Fabiano morreu enquanto recebia atendimento.

A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas nas imediações, no entanto, o responsável pelos disparos não foi localizado.

O delegado titular de Sumaré, Marcelo Moreschi Ribeiro, diz que os investigadores iniciaram a apuração sobre o caso. “Estamos procurando imagens de câmeras de segurança nas imediações”, relata Moreschi.

A investigação sobre o caso terá continuidade pelos policiais civis do 4º Distrito Policial. Eventuais testemunhas, vítima e familiares deverão prestar depoimentos nos próximos dias.