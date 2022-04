Queixas fazem Prefeitura de Sumaré pensar em mudanças para a Zona Azul

Secretário de Mobilidade Urbana e Rural, Roberto Vensel, citou a possibilidade durante reunião com a Acias

Zona Azul começou a fiuncionar em dezembro do ano passado, mas é motivo de reclamações - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Em uma reunião com a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), realizada na última terça, o secretário de Mobilidade Urbana e Rural de Sumaré, Roberto Vensel, afirmou que o sistema de Zona Azul, ainda em expansão na cidade, poderá passar por mudanças de implementação por conta de reclamações de comerciantes.

O secretário cogita não incluir mais no estacionamento rotativo algumas vias previstas inicialmente no contrato. De acordo com comunicado da associação, a Zona Azul deve ser implantada “apenas até a Rua Máximo Biondo”.

Já a assessoria da prefeitura informou ao LIBERAL que não há, ainda, uma definição sobre onde serão os novos pontos e quais deixarão de ser rotativos, mas admitiu que a administração estuda a possibilidade de rever os endereços.

De responsabilidade do Consórcio Zona Azul Sumaré, o estacionamento rotativo começou a operação na cidade em dezembro de 2021. A implantação do sistema se dará, ao todo, em três etapas, e a previsão é de que 2,9 mil vagas sejam destinadas ao serviço. No momento, cerca de 1,3 mil funcionam.

No encontro, o secretário citou também que aumentou o grupo de monitores que vendem os tíquetes. De acordo com a Acias, a falta desses agentes era outra queixa frequente.

O contrato de funcionamento, segundo a prefeitura, prevê 1 monitor para cada 70 vagas. Hoje a cidade conta com 20 monitores para as 1,3 mil vagas, média de um agente para cada 65 vagas.