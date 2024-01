Quatro são presos após serem flagrados com carro e itens furtados de residência em Sumaré

Veículo e itens que foram levados da residência foram recuperados pela Polícia Militar - Foto: Polícia Militar_Divulgação

Quatro homens foram presos em Sumaré nesta quarta-feira (17), após um furto ocorrido em uma residência no município sumareense. Eles foram flagrados por policiais militares do 48 ° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) com o carro e itens do imóvel da vítima. O furto ocorreu na terça-feira (16).

Segundo a corporação, nesta quarta, os policiais foram informados via Copom sobre o furto de uma residência em Sumaré e que foram levados diversos itens do local, além de um Honda CR-V. Por conta disso, reforçaram o patrulhamento na cidade.

Ainda segundo o Batalhão, nesta quarta, os policiais viram o CR-V na Avenida Ângelo Ôngaro e, junto dele, um VW Gol com três ocupantes. Sinais de parada foram dados, os quais não foram obedecidos pelos condutores dos dois veículos.

Houve um breve acompanhamento ao CR-V pelas ruas da cidade e os militares solicitaram reforço, para para que pudessem deter também os ocupantes do Gol, que seguiram em outra direção.

O motorista do CR-V parou o carro na Rua Jacyra da Silveira França e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Ele contou aos PMs que foi chamado por três homens para buscar um carro furtado.

O suspeitou apontou ainda a localização de onde os bens furtados estavam, no bairro Jardim Bordon. No local, foram encontrados um ventilador, uma Ayrfrier, uma televisão, roupas e tênis. Uma Honda CG com sinais de adulteração também estava no local e foi apreendida.

Já a outra equipe da PM conseguiu parar o Gol no bairro Vila Vale e deteve os três ocupantes do veículo.

Todos foram levados ao plantão policial, onde três deles foram autuados por furto e o quarto, que estava na CR-V, foi autuado por receptação.