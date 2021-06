Quatro homens são presos e um menor apreendido por roubo de carga em Sumaré

Parte da carga roubada que foi recuperada pela polícia - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Quatro homens foram presos e um menor apreendido por roubo de uma carga de diversos produtos e avaliada em R$ 10 mil no Residencial Parque Pavan, na região do Nova Veneza, em Sumaré, durante a manhã da última sexta-feira (28).

Segundo o 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após serem informados sobre o assalto, policiais foram até o local indicado e encontraram um veículo Peugeot Boxer sendo descarregado por cerca de oito indivíduos.

Ao perceber a presença da viatura, o grupo de homens tentou fugir do local, mas cinco deles foram detidos e capturados, sendo que um deles era um jovem menor de idade.

Em uma residência próxima da mata onde estavam as caixas de produtos diversos, foram encontrados mais produtos do roubo e no quarto dos moradores da residência, ambos maiores, foram encontradas drogas, entre porções de maconha e cocaína, além de um celular roubado e um simulacro de fuzil.

O homens capturados foram encaminhado ao plantão policial, onde foram reconhecidos tanto pela vítima que teve a carga roubada, quanto pela vítima do celular. Diante das evidência, os quatro homens receberam voz de prisão, enquanto o menor foi apreendido.