Se o futebol sempre foi uma paixão nacional, podemos dizer que o ciclismo tem dado muitos “matchs” nos últimos tempos. A cada dia que passa, o esporte conquista um número maior de adeptos. Morador de Nova Odessa, o vendedor Gilmar Vieira da Silva, de 46 anos, é um desses praticantes, que iniciou as primeiras pedaladas apenas como recreação e após sofrer um acidente de moto em 2018 passou a encarar o esporte de forma diferente.

Assim, depois de quebrar as duas pernas, ganhar muitos pinos e perder a mobilidade dos tornozelos, Gilmar se tornou um atleta do esporte, inclusive sendo um grande destaque da equipe Açaí Mil e Ross de Sumaré.

Segundo o ciclista, o esporte sempre esteve presente em sua vida, contudo, apenas após o acidente passou a encarar os desafios com mais dedicação. Ele conta que chegou a ficar seis meses sem andar sozinho, precisando de cadeira de rodas, andador e muita vontade para superar as dores, que até hoje sente.

“Nunca passou pela minha cabeça que não andaria mais de bike, mas sabia que a corrida, por exemplo, que era algo que também fazia antes, nunca mais seria possível”, pontua.

Atleta PCD

Assim, apesar de ser um atleta que se enquadra na categoria PCD (Pessoa Com Deficiência), sua bicicleta não é adaptada. Atualmente, ele participa de provas no estilo mountain bike e, vez ou outra, também disputa pelo ciclismo de estrada. “Gosto mais do mountain bike pelo contato com a natureza e também pela competitividade. Infelizmente, no ciclismo de estrada é difícil a prova que dê a oportunidade para o PCD”, explica.

Falando em competição, ao longo de dois anos como atleta, Gilmar coleciona títulos e se tornou um dos maiores destaques na categoria PCD no interior paulista. “Já participei de mais de 40 provas e apenas em umas duas eu não fiquei em primeiro lugar”, comemora.

Falando em pódio, foi a sua atuação no Desafio Açaí Mil e Ross de MTB, que chamou atenção do técnico e diretor da equipe. “A gente não se conhecia, ele ganhou do meu atleta, então, me chamou atenção”, explica José Carlos da Silva, de 52 anos, que na época foi o primeiro organizador de provas a oferecer premiação em dinheiro para atletas PcD. “Eles não diferem de ninguém, portanto, também merecem como qualquer outro”, justifica.

Coincidências da vida

Apesar do destaque na prova, apenas alguns dias depois, atleta e técnico se conheceram, por uma daquelas coincidências do destino que mais parece encontro marcado. “Estava na bicicletaria de um amigo e ele nos apresentou e o convidei para fazer parte do nosso time. Hoje, ele é uma das pessoas que mais valorizamos no grupo”, conta o técnico.

Dia a dia

Dedicado, Gilmar costuma pedalar de uma a três horas todos os dias da semana. Para ele, existe um Gilmar antes e outro depois do acidente. “Hoje, a minha vida é voltada para o esporte, a alimentação mudou, meus amigos mudaram, é outra mentalidade”.

Determinado, o atleta afirma que as vitórias não acontecem do nada. “Dedicação e treino. Claro, a competição nos motiva a treinar, mas é preciso dedicar muito tempo em cima da bike para primeiro evoluir e depois se manter em determinado patamar. Sem objetivo a gente não chega a lugar nenhum”.

Incentivador do esporte, ele é categórico sobre o papel das pessoas. “Comecei porque tive incentivo, minha família e meus amigos me incentivam bastante, então, o meu recado é para que as pessoas apoiem se a mulher, o marido, um amigo ou familiar desejar começar a praticar. Isso é muito importante e faz total diferença, porque no momento que você é incentivado você se sente capaz. Nesse sentido, costumo fazer duas coisas: andar com gente mais forte que eu, para alcançar o ritmo deles, e assim vou sempre dando o meu máximo e depois, andar com iniciantes, para que eu também possa ser um incentivo”, explica.

Paixão pelo esporte

Também apaixonado por esportes desde que nasceu, até pelo incentivo do pai que era técnico e diretor de futebol, “Carlão”, como é conhecido no meio, sempre esteve envolvido nesse universo. Após passar anos como patrocinador de vários esportes, focou no ciclismo e criou a equipe Açaí Mil e Ross, que hoje é a maior equipe de MTB da região, além de ser considerada um dos destaques do Estado.

Prestes a celebrar 13 anos, o grupo conta com a participação de 58 atletas, de 14 a 60 anos, feminino e masculino, divididos em três categorias, além das subcategorias.

“Em 2022, percorremos 61 cidades da região, um feito inédito em nossa história, além de termos passado por quatro estados (São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins). Por onde passamos, fomos ganhando e acabamos conquistando o interesse de outros patrocinadores. Assim, pudemos contratar mais atletas para reforçar a equipe, então, esse ano promete ser melhor ainda”, afirma o técnico.

Neste domingo, a equipe composta por 44 ciclistas participará na Copa Kalangas Outdoor MTB, em São Pedro, com a promessa de Gilmar, atual campeão de sua categoria, de repetir o sucesso. “Vou lá para dar o meu melhor”. Pelo histórico, certamente, ninguém duvida.